Affaires Familiales – Émilie Rousset Théâtre de la Bastille PARIS vendredi 19 septembre 2025.

Émilie Rousset a choisi d’enquêter dans des cabinets d’avocates en droit de la famille. Rejoués par sept interprètes européens et européennes, les archives et témoignages qu’elle récolte forment un terreau concret, déjà peuplé de corps, de voix et de non-dits. Une avocate spécialisée dans les enlèvements d’enfants, une autre experte en droit des familles LGBT, des dénonciations d’incestes réduites au silence… Comment l’institution judiciaire fait-elle face aux évolutions qui touchent le modèle traditionnel de la famille ?

À la rencontre d’avocates et de justiciables en Europe, Affaires Familiales met en scène des récits intimes confrontés au droit de la famille.

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 03 octobre 2025 :

samedi

de 17h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

Fermé le mercredi 24 septembre 2025

payant Public adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

