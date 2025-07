Grandeur nature – Anne Sophie Turion Théâtre de la Bastille PARIS

Grandeur nature – Anne Sophie Turion Théâtre de la Bastille PARIS samedi 27 septembre 2025.

Qui n’a jamais rêvé, ne serait-ce qu’un instant, de pouvoir connaître la vie d’une personne rencontrée au hasard d’une rue, de percevoir les pensées de cet homme aperçu dans un parc ou de cette femme croisée chaque matin, à la même heure, au même endroit ? Avec Grandeur nature, projet de création in situ à la frontière de la déambulation et de la performance, Anne-Sophie Turion nous invite à faire une expérience intime du territoire, à poétiser l’espace public, en en réinventant la forme à chaque endroit où elle est proposée.

La metteuse en scène nous emmène ainsi, équipé·es de casques, à travers le XIᵉ arrondissement et nous souffle à l’oreille l’histoire de passant·es croisé·es au gré d’une promenade où l’inattendu surgit à chaque coin de rue. Fictions poétiques, récits intimes et paysages quotidiens se mêlent alors, tandis que se dessine une histoire sociale et urbaine du quartier de la Bastille.

Spectacle présenté avec le Festival Paris l’été.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h45

samedi

de 11h00 à 12h45

payant Public adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/grandeur-nature accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/