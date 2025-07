Les corps incorruptibles – Aurélia Lüscher Théâtre de la Bastille PARIS

Les corps incorruptibles – Aurélia Lüscher Théâtre de la Bastille PARIS mercredi 5 novembre 2025.

Forte de son expérience dans une entreprise de pompes funèbres et de thanatopraxie, Aurélia Lüscher questionne avec malice la tendance de notre société à vouloir dissimuler la mort. Depuis les années soixante, l’hôpital et les services funéraires ont comme dépossédé les familles des soins apportés aux défunt·es. Comment pouvons-nous reprendre la main, retrouver de la poésie dans les funérailles et nous réapproprier ces rituels ?

Au cours de cette performance plastique et théâtrale, l’organique prend le pas sur le médical, et la scène glisse de l’univers clinique à l’atelier de céramiste. En moulant des éléments dans l’argile – une matière qui, non cuite, peut être réutilisée quasiment à l’infini – Aurélia Lüscher cherche à nous réconcilier avec le cycle biologique de la vie : si toute chose a une fin, retourner à la terre, c’est aussi continuer la chaîne du vivant. Une tentative délicate de réenchanter la mort.

Que pouvons-nous faire de nos dépouilles ? Est-ce respectueux de l’environnement ? Aurélia Lüscher mène l’enquête. La comédienne et céramiste traverse avec espièglerie le royaume des morts et documente un traité d’économie funéraire décroissante.

Du mercredi 05 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

samedi

de 16h00 à 17h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h20

Fermé du dimanche 09 novembre 2025 au mardi 11 novembre 2025

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T17:20:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T20:00:00+02:00_2025-11-05T21:20:00+02:00;2025-11-06T20:00:00+02:00_2025-11-06T21:20:00+02:00;2025-11-07T20:00:00+02:00_2025-11-07T21:20:00+02:00;2025-11-08T16:00:00+02:00_2025-11-08T17:20:00+02:00;2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T21:20:00+02:00;2025-11-13T20:00:00+02:00_2025-11-13T21:20:00+02:00;2025-11-14T20:00:00+02:00_2025-11-14T21:20:00+02:00;2025-11-15T16:00:00+02:00_2025-11-15T17:20:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/les-corps-incorruptibles accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille