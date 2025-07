Zoé [et maintenant les vivants] – Théo Askolovitch Théâtre de la Bastille PARIS

Zoé [et maintenant les vivants] – Théo Askolovitch Théâtre de la Bastille PARIS jeudi 20 novembre 2025.

Pour sa deuxième création, Théo Askolovitch poursuit son exploration autobiographique en abordant le thème du deuil, dix ans après la perte de sa mère. Sur scène, il est accompagné de Serge Avédikian et de Marilou Aussilloux, qui interprètent son père et sa soeur.

Ensemble, ils partagent leurs souvenirs en riant, saisi·es par l’inévitable vertige de l’absence. Dans un décor réduit au minimum et une adresse parfois proche du stand-up, les récits de chaque membre de la famille s’entrelacent : l’annonce de la mort, l’enterrement, les rites religieux, puis la vie d’après. Les versions diffèrent, les tensions apparaissent, l’amour et la tendresse réparent, doucement.

Si le deuil est au cœur de la pièce, Théo Askolovitch rend avant tout un formidable hommage à la vie et à la puissance de celles et ceux qui restent.

Dix ans après la perte d’un être cher, le père, la fille et le fils nous racontent avec délicatesse les étapes de leur reconstruction.

Du jeudi 20 novembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h20

payant Public adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

