Théâtre de la Cie Grain de S.E.L à Gauriac La porte à côté Salle La Gabare Gauriac

Salle La Gabare 7 route de la Gabare Gauriac Gironde

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La compagnie GRAIN DE S.E.L s’invite à Gauriac , samedi 22 novembre 2025 à 20h30, à la Gabare avec “LA PORTE A CÔTE”

Dans un immeuble parisien, elle et lui, voisins de palier, se livrent à une guerre des nerfs aussi amusante qu’irrésistible. Leur animosité polie se manifeste à travers des chamailleries pleines de mauvaise foi, mais aussi de douceur, où chaque échange est l’occasion de rebondissements inattendus. Entre quiproquos et répliques cinglantes, rivalité et complicité, leur relation oscille.

Cette comédie invite à plonger dans un univers où l’amour et l’amitié se cachent derrière chaque porte !

Avec Christiane Moutet et Pierre Guy Beyraud.

mise en jeu Cécile Bayle mise en lumière Romain Robert .

