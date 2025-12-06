Théâtre de la Comédie Pont-Châtelaine Salle du Carré d’argent Pontchâteau

Théâtre de la Comédie Pont-Châtelaine

La Comédie Pontchâtelaine présentera sa nouvelle pièce de théâtre 40 kilomètres à pied de Jean-Claude Martineau

Résumé Olivier et Jacques, deux très bons copains, n’en peuvent plus de cohabiter avec leurs femmes, ils décident de fuguer quelques jours. Mais si Olivier est un habitué des longues randonnées, Jacques, lui, est le parfait pantouflard et après 40 kms à pied, les pieds en compote, contraint son copain à poser la tente là où il se trouve. Il n’ira pas plus loin que cette petite place de la bourgade de Piron sur Ajasse…

Au petit matin, ils sont réveillés par la fanfare municipale qui défile dans les rues et, pour expliquer leur présence incongrue sur cette place de village, ils s’inventent des rôles.

Prise de pitié pour eux, toute la commune se mobilise derrière Gabriel Lange, son maire, et organise une chaîne de solidarité autour de ces deux hommes… qui ne demandaient qu’à prendre le large !

Acteurs Didier Foucher, Véronique Launay, Dominique Clément, Patrice Gourhand, Mélissa Mazin, Sylvia Car, Karen Martin-Leduc, Delphine Borde, Lionel Martin, Sébastien Sourget, Renaud Lucas, Jordan Duhayon, Benoit Roullaud, Robin Dréno, Ewen Méo.

Dates

vendredis 23 et 30 janvier 2026 à 20h30

samedi 31 janvier 2026 à 14h30

samedis 24 et 31 janvier 2026 à 20h30

dimanches 25 janvier et 1er février 2026 à 14h30

mardis 27 janvier et 3 février 2026 à 20h30

Tarifs

Adulte 8,50 euros

Enfant 4,50 euros de 6 à 12 ans inclus

Gratuit moins de 6 ans

Les réservations Sur le site de l’association à partir du samedi 6 Décembre réservation et paiement sécurisé en ligne sur le site internet de l’association theatre-la-comedie-pontchatelaine.fr

Permanences pour la billetterie samedis 6 et 13 décembre de 10 h à 12 h au 7A rue des Chênes (derrière l’ancien collège Quéral)

Cette année, nous réservons plein de surprises à nos spectateurs car La Comédie Pont-Châtelaine fête ses 40 ans !!

Renseignements Comédie Pont-Châtelaine 06 36 60 21 41

Salle du Carré d'argent Rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique

