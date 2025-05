Le théâtre fait son cinéma – Théâtre de la Concorde Paris, 7 juin 2025, Paris.

Projections d’oeuvres vidéos

À travers une sélection de films d’artistes contemporains, un voyage sensible est proposé au Théâtre de la Concorde autour de la mémoire, de l’absence et de la résistance sous la forme d’une boucle projetée.

Younes Ben Slimane, We knew how beautiful they were, these islands, 20 min, 2022

Joël Andrianomearisoa, Please sing my song before you go, 15 min, 2024

Anhar Salem, Love & revenge, 31 min, 2023

Ali Cherri, The Watchman (Le Guetteur) , 26 min, 2023

Younes Ben Slimane, avec We Knew How Beautiful They Were, These Islands, ouvre une cérémonie silencieuse dans un cimetière déserté. Chaque geste y devient un acte contre l’oubli, un rappel que la mémoire coloniale, aussi fragile soit-elle, peut encore résister. Le film interroge la disparition, les territoires oubliés, et la résilience face au temps qui efface. Joël Andrianomearisoa murmure Please Sing Me My Song Before You Go, une élégie tournée à Antananarivo, inspirée d’une berceuse malgache. Dans un monde saturé de bruits, l’artiste invite à ralentir, à écouter l’absence, à entendre ce qui disparaît sans bruit. Le chant devient ici un geste politique, intime, une mémoire chantée des corps et des liens. Anhar Salem, avec Love & Revenge, met en scène une adolescente qui s’évade dans un filtre Instagram. Derrière l’image, une quête d’identité et un cri politique porté par une jeune femme saoudienne d’origine yéménite et indonésienne. Ce film fort révèle une jeunesse qui résiste aux normes et à l’invisibilisation par la réappropriation de ses propres récits. Enfin, Ali Cherri propose The Watchman, où un soldat veille dans le silence d’une frontière figée. Le film interroge la mémoire des conflits et le coût humain de la séparation. La tour de guet devient ici un théâtre de l’attente, un lieu où l’Histoire refuse de disparaître. Chaque projection est une veille, un chant, une résistance. Le théâtre devient un écran de résonance pour ces récits essentiels, où l’art ravive les traces effacées et nous invite à penser autrement le temps, la perte et la mémoire.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 avenue Gabriel 75008 Paris

Le Théâtre de la Concorde se meut en un espace de projections où l’image poétique dialogue avec l’histoire, l’intime et le politique.