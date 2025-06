Comment la honte change de camp ? – Théâtre de la Concorde Paris 17 juin 2025

Un procès qui change tout

En choisissant de lever l’anonymat et d’exiger un procès public après avoir été droguée et violée par plus de cinquante hommes pendant près de dix ans, Gisèle Pelicot a posé un acte de résistance extraordinaire. Son geste pionnier inverse la logique : désormais, la honte appartient aux coupables, pas aux victimes.

Des experts pour décrypter

Cette soirée réunit des voix expertes pour analyser les répercussions juridiques, politiques et psychanalytiques de cette affaire :

Chirinne Ardakani et Frédéric Nasrinfar, avocats pénalistes et cofondateurs d’Iran Justice, militant pour la reconnaissance de l’apartheid de genre. Clémence Pajot, directrice de la FNCIDFF, spécialiste des droits des femmes. Silvia Lippi, psychanalyste et autrice de Sœurs, Pour une psychanalyse féministe.

La comédienne Naidra Ayadi (César du meilleur espoir féminin pour Polisse) lira la célèbre plaidoirie de Gisèle Halimi « La cause des femmes » (1978), créant un pont entre les combats d’hier et d’aujourd’hui.

Pourquoi y aller ?

Cette rencontre offre une analyse approfondie d’un procès qui restera dans l’histoire. Au-delà du fait divers, c’est une réflexion sur notre société, la justice et la condition féminine. Un moment de débat nécessaire pour comprendre comment un acte de courage individuel peut transformer notre regard collectif sur les violences sexuelles.

Infos pratiques :

Rencontre-débat avec lecture théâtrale

Intervenants experts en droit, psychanalyse et droits des femmes

Une soirée essentielle pour comprendre les enjeux contemporains de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le mardi 17 juin 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Comment le courage de Gisèle Pelicot a-t-il transformé la perception des violences faites aux femmes ? Cette rencontre explore les enseignements d’un procès historique qui a marqué un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles.