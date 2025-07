Septembre au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Nos temps forts

Le Procès de la rentrée – Et si on faisait la grève de la rentrée ? Un procès fictif pour comprendre ce phénomène massif et insaisissable : le 16 septembre, douze millions de Français manquent à l’appel, sans revendication, sans meneur, sans slogan. Désertion, rébellion silencieuse ou symptôme d’épuisement collectif ? Le tribunal se réunit pour comprendre ce que nous dit ce non-retour sur notre société. Une halte de fin d’été joyeuse et drôlatique qui aborde avec esprit et humour des enjeux très sérieux ! Le 16 septembre

Pourquoi les gens qui sèment – Chloé et Antoine s’aiment malgré leurs désaccords. Elle, militante écologiste, appelle à la désobéissance civile ; lui, devenu préfet, est chargé de maintenir l’ordre. Cette Antigone d’aujourd’hui interroge la place de la conscience dans les choix individuels et appelle à revitaliser l’engagement citoyen. Une fiction politique ancrée dans l’urgence écologique qui fait de la scène un lieu de confrontation et de réflexion collective. Du 16 au 20 Septembre

D’autres jours viendront – Une mémoire de l’exil, transmise de femme à femme, de génération en génération. Porté par le témoignage d’Anita Vallejo, ce spectacle tisse le fil d’une mémoire intime et politique à travers le prisme de l’exil chilien. 50 ans après le coup d’État qui renversa Allende, cette chronique théâtrale et musicale nous propose d’écouter l’histoire d’un exil au féminin. Le 23 et 24 Septembre

Notre programmation

Chorale pop participative – On va chanter tous ensemble ! Un répertoire éclectique et accessible à toutes et tous, avec des impros collectives, des vocalises, un peu de technique vocale et beaucoup de tubes. Le Théâtre de la Concorde ouvre sa grande salle pour la remplir de décibels et de fête ! Chorale participative sans connaissances musicales nécessaires, animée par Marco Avallone avec la chorale Envie de Chanter. En cas de fausses notes, le Théâtre niera les avoir entendues. Le 17 Septembre

Festival du renouveau démocratique – À l’occasion du lancement parisien des États généraux de la démocratie, une après-midi/soirée festive et conviviale pour imaginer ensemble les règles d’un jeu politique à la hauteur des défis du siècle. La Coalition pour un renouveau démocratique et le Théâtre de la Concorde vous invitent à participer à l’invention d’une démocratie plus directe, délibérative et participative. Pour soutenir cette initiative, rendez-vous sur le site du Conseil économique, social et environnemental pour signer la pétition appelant à l’organisation d’une Assemblée citoyenne tirée au sort sur le renouveau démocratique. Le 20 septembre

La démocratie pour tous – Cycle de rencontres populaires sous forme de conférences inversées pour rendre accessibles les enjeux des démocraties contemporaines. Imaginé par Marion Roth et Loïc Blondiaux, ce cycle permet de mieux comprendre la démocratie qui nous entoure, d’identifier les menaces qui pèsent sur elle, et d’explorer les pistes pour sortir de la crise actuelle. Chaque séance s’ouvre par une phase interactive où le public réfléchit en amont sur le thème du jour. Le 24 septembre

Cycle musical de Paul Serri – Parce que nous souhaitons que la musique classique appartienne à tous, ce cycle vous invite à la découvrir sous sa forme la plus vivante et émotionnelle. Imaginé par le violoniste Paul Serri, il associe concerts pédagogiques gratuits et grands concerts. Au programme : le Quatuor n°8 de Chostakovitch, les Sextuors de Brahms, le Concerto pour violon de Beethoven, et un dialogue entre Bach et les musiques de l’exil. Une programmation exigeante et accessible, pensée pour celles et ceux qui aiment écouter, découvrir et ressentir. 25 septembre

Bal Littéraire – Parce que l’écriture est une fête. Parce qu’un théâtre peut être aussi un dancefloor. Parce que les mots s’écrivent parfois mieux quand ils se frottent à la musique, au public, à l’instant. Inventé par Fabrice Melquiot, le Bal Littéraire réunit 3 à 5 auteurs qui se retrouvent la veille pour écrire une fiction originale et éphémère. Pendant le Bal, ils lisent à tour de rôle les épisodes de leur récit, entrecoupés de musiques qui donnent à danser. Une soirée unique où la littérature descend de scène pour rejoindre la piste, dans un théâtre transfiguré en lieu de vie. Le 27 septembre

Septembre, c’est le mois de tous les « faut que » : faut que je reprenne le sport, faut que je m’organise, faut que je trouve un sens à ma vie professionnelle… Et si on disait « non » ? Et si on imaginait une rentrée où on fait grève du métro-boulot-dodo ?

Cette année, le Théâtre de la Concorde vous invite à sécher la rentrée classique. On vous propose plutôt de venir danser sur de la littérature fraîchement écrite, de refaire le monde en chorale, de juger des millions de Français qui ont décidé de ne pas rentrer de vacances, et d’écouter des histoires qui donnent envie de croire encore en l’humanité.



Parce qu’au final, la vraie rentrée, c’est peut-être celle où on choisit enfin comment on veut habiter le monde qui vient. Alors, on commence quand ?

Du mardi 16 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :

gratuit sous condition Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris