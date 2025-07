Pourquoi les gens qui sèment Théâtre de la Concorde Paris

Pourquoi les gens qui sèment Théâtre de la Concorde Paris mardi 16 septembre 2025.

Chloé est militante écologiste, adepte de la désobéissance civile. Antoine est préfet, chargé de maintenir l’ordre. Ils s’aiment, débattent, se déchirent, jusqu’au moment où leurs convictions se heurtent de plein fouet : l’action que Chloé prépare se déroulera précisément sur la zone qu’Antoine doit protéger. Entre passion intime et affrontement politique, aucun des deux ne veut céder. Qui a raison ? Qui est légitime ? Et surtout : comment vivre ensemble quand les règles du jeu ne font plus consensus ?

Dans cette fiction politique haletante, le théâtre devient le lieu d’un affrontement démocratique, entre tribune amoureuse, débat public et joute morale. Plus que des spectateurs, nous sommes invités à devenir citoyens, à interroger nos engagements, nos responsabilités, notre conscience face à l’urgence écologique et à la crise de la légitimité.

Un spectacle fort, rythmé et nécessaire, à l’image du Théâtre de la Concorde, qui fait de la scène un espace de réflexion collective, de confrontation des idées… et peut-être d’émancipation.

Peut-on aimer sans renoncer à ses convictions ?

Du mardi 16 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 :

samedi

de 15h00 à 16h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h20

payant Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

