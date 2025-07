Le procès de la rentrée Théâtre de la Concorde Paris

Le procès de la rentrée Théâtre de la Concorde Paris mardi 16 septembre 2025.

Imaginez : un 16 septembre sans rentrée. Écoles vides, bureaux déserts, aucun retour à la normale. Accident collectif ou révolte silencieuse ?

Dans ce procès fictif plein d’humour et de sens, le Théâtre de la Concorde rejoue le scénario imaginé par Stéphane Benhamou dans La rentrée n’aura pas lieu : la France refuse de reprendre.

Philosophes, syndicalistes, psychanalystes, comédiens et politiques se succèdent à la barre pour tenter de comprendre ce grand refus collectif.

Parmi eux : Dominique Méda, Cécile Duflot, Philippe Martinez ou Serge Hefez.

Un théâtre du débat, intelligent et décalé, pour repenser notre rapport au travail… et rêver un peu plus longtemps aux vacances.

-Spectacle Gratuit

Et si, cette année, la rentrée n’avait tout simplement pas lieu ?

Le mardi 16 septembre 2025

de 20h00 à 21h15

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo