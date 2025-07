Une chorale pop participative où tout le monde donne de la voix ! Théâtre de la Concorde Paris

Une chorale pop participative où tout le monde donne de la voix ! Théâtre de la Concorde Paris mardi 16 septembre 2025.

Vous chantez sous la douche ? Dans la rue ? En douce au bureau ? Il est temps de passer à la vitesse supérieure (ou au moins au volume supérieur). Le Théâtre de la Concorde vous ouvre grand ses portes pour un moment joyeusement désaccordé : une chorale pop participative, sans solfège ni prise de tête.

Au programme : des vocalises en douceur, des impros collectives, un soupçon de technique vocale et surtout… une avalanche de tubes, de chansons cultes et de comédies musicales à reprendre tous ensemble. Juste ou pas, en rythme ou presque, l’essentiel c’est d’y mettre du cœur !

Animée par Marco Avallone, ténor et chef de chœur énergique, et la chorale Envie de Chanter, cette session promet de transformer la salle du théâtre en piste de fête vocale.

Et en cas de fausse note ? Le Théâtre de la Concorde n’a rien entendu.

Rendez-vous au Théâtre de la Concorde les 17 septembre et 29 octobre 2025 pour deux sessions hautes en voix de la chorale pop participative animée par Marco Avallone et la joyeuse troupe d’Envie de Chanter.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 avenue gabriel 75008 Paris