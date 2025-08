Envie de Chanter : la chorale pop participative au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Envie de Chanter : la chorale pop participative au Théâtre de la Concorde

mercredi 17 septembre 2025.

On va chanter tous ensemble !

Chanter en s’amusant, juste ou moins juste, en rythme ou moins, mais ensemble !

Un répertoire éclectique et accessible à toutes et tous, avec des impros collectives, des vocalises, un peu de technique vocale et beaucoup de tubes, de chansons et de comédies musicales.

Le Théâtre de la Concorde ouvre sa grande salle de théâtre pour la remplir de décibels et de fête !

Chorale pop participative, sans connaissances musicales nécessaires, animée par Marco Avallone, ténor et chef de chœur, avec la chorale Envie de Chanter.

En cas de fausses notes, le Théâtre de la Concorde niera les avoir entendues.

Le Théâtre de la Concorde invite tout le monde à se réunir pour chanter ensemble, sans pression ni exigences musicales. Sous la direction de Marco Avallone et avec la chorale Envie de Chanter, une ambiance conviviale et festive vous attend dans une grande soirée pop participative, accessible à toutes et tous.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris