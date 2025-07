Lancement parisien des États généraux de la démocratie Théâtre de la Concorde Paris

Lancement parisien des États généraux de la démocratie Théâtre de la Concorde Paris samedi 20 septembre 2025.

Vers un renouveau démocratique : un après-midi festif et citoyen au Théâtre de la Concorde

À l’occasion du lancement parisien des États généraux de la démocratie, la Coalition pour un renouveau démocratique et le Théâtre de la Concorde vous convient à un après-midi et une soirée placées sous le signe de la convivialité, de la réflexion collective et de l’engagement citoyen.

Objectif : imaginer ensemble les règles d’un jeu politique à la hauteur des défis démocratiques et écologiques de notre siècle.

Pour en savoir plus sur cette démarche ambitieuse, et soutenir l’initiative, rendez-vous sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Vous y trouverez la pétition en faveur de la mise en place d’une Assemblée citoyenne tirée au sort pour penser, ensemble, une démocratie plus directe, délibérative et participative. À lire, signer et partager largement.

Le 20 septembre 2025, le Théâtre de la Concorde accueille le lancement parisien des États généraux de la démocratie.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T22:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 avenue Gabriel 75008 Paris