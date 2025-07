D’autres jours viendrons Théâtre de la Concorde Paris

D’autres jours viendrons Théâtre de la Concorde Paris mardi 23 septembre 2025.

Le 11 septembre 1973, un coup d’État militaire met fin à l’expérience démocratique du gouvernement Allende au Chili. Dans les mois qui suivent, la dictature de Pinochet plonge le pays dans la répression, la peur et l’exil. Parmi les milliers de femmes et d’hommes contraints de fuir : Anita Vallejo, 23 ans, artiste, militante, témoin.

Cinquante ans plus tard, elle raconte. À sa petite-fille. À nous.

« D’autres jours viendront » est une chronique théâtrale et musicale, où le passé ne se raconte pas comme une archive figée, mais comme un souffle vivant qui traverse les générations. En mêlant récit intime, engagement politique et transmission familiale, Anita Vallejo, grande figure du théâtre engagé chilien, fait entendre une mémoire de l’exil portée par des femmes, transmise de mère en fille, de corps en corps, de scène en scène.

Ce spectacle, à la fois bouleversant et lumineux, explore ce que signifie hériter d’une histoire douloureuse, prendre le relais, et refuser l’oubli. Il questionne la place des femmes dans les luttes, la force du témoignage, la nécessité de porter la voix des absents. Et, au-delà du Chili, il résonne avec tous les combats contemporains pour la justice, la dignité, et la liberté.

Comment dire l’exil, transmettre la mémoire, faire entendre une voix que l’histoire a tenté de faire taire ?

Du mardi 23 septembre 2025 au mercredi 24 septembre 2025 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h25

payant Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

