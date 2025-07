Le Théâtre de la Concorde accueille un cycle sur les enjeux démocratiques Théâtre de la Concorde Paris

Un cycle de conférences pour repenser la démocratie

Lancé en 2024, ce cycle de rencontres se poursuit avec un nouveau format original : la conférence inversée. L’idée ? Donner la parole au public en amont de chaque séance pour réfléchir ensemble aux grands enjeux démocratiques d’aujourd’hui.

Conçu par Marion Roth et Loïc Blondiaux, ce programme s’inscrit dans la tradition des universités populaires : rendre accessibles à toutes et tous les grandes questions qui traversent nos démocraties contemporaines. En croisant savoirs académiques et expériences citoyennes, il permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions, les défis auxquels elles font face, mais aussi d’imaginer des voies de transformation.

Chaque séance aborde une thématique clé : origines de la démocratie, dérives des modèles représentatifs, rôle des réseaux sociaux, influence des médias… Le cycle invite à dépasser le constat de crise pour redonner sens et espoir à l’idéal démocratique.

Le format, participatif et accessible, repose sur trois temps forts : une introduction synthétique de Loïc Blondiaux (15 minutes), une discussion en petits groupes pour formuler les questions collectivement (15 minutes), puis un échange ouvert avec le public (1 heure).

Pensées comme un tout, ces conférences peuvent aussi se suivre indépendamment, au fil de vos envies et de vos curiosités.

Deux nouvelles conférences inversées au Théâtre de la Concorde pour explorer les enjeux démocratiques contemporain !

Du mercredi 24 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-23T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-30T23:59:00+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 avenue gabriel 75008 Paris