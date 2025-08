Démocratie et débat : une nouvelle série de rencontres au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Ce cycle, initié lors de la saison 2024-2025, se poursuit en proposant un nouveau format d’animation sous la forme d’une conférence inversée. À travers plusieurs séances, partez à la découverte des fondamentaux de notre démocratie.

Imaginé par Marion Roth et Loïc Blondiaux, ce cycle de rencontres populaires vise à rendre accessibles à toutes et tous les enjeux liés aux évolutions des démocraties contemporaines, ainsi que les recherches qui les étudient. Il permet de mieux comprendre la démocratie qui nous entoure, d’identifier les menaces et défis qui pèsent sur elle, et d’explorer les pistes pour sortir de la crise actuelle.

Les différentes séances abordent des thèmes variés tels que les origines de la démocratie, les pathologies des démocraties représentatives, le rôle des réseaux sociaux ou encore la place des médias dans la construction de l’opinion. Chaque rencontre invite à dépasser les constats initiaux pour envisager des voies possibles de transformation ou d’évolution — autrement dit, comment continuer à nourrir l’espoir en des temps particulièrement difficiles.

Pensées pour s’enchaîner de manière cohérente, les séances peuvent toutefois être suivies indépendamment. Fidèle à l’esprit d’une université populaire, chaque séance d’1h30 s’ouvre désormais par une phase interactive où le public est invité à réfléchir en amont sur le thème du jour. La séance se déroule comme suit : un exposé synthétique et éclairant de Loïc Blondiaux (15 minutes), une phase d’échange entre les participants par petits groupes pour définir les questions à aborder (15 mn) suivi d’un temps d’échange entre le public et Loïc Blondiaux (1 heure).

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 – LA FABRIQUE DE L’OPINION : QUI FAIT L’OPINION AUJOURD’HUI ? QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION DÉMOCRATIQUE ? QUELLE EST L’INFLUENCE DES SONDAGES ?

JEUDI 30 OCTOBRE SEPTEMBRE 2025 À 19H – LA TYRANNIE DES ALGORITHMES : QUEL MAL LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT-ILS À LA DÉMOCRATIE ? PEUT-ON RÉSISTER À L’INFLUENCE DES PLATEFORMES ?

Les séances sont enregistrées et rediffusées sur la chaîne Youtube du Théâtre de la Concorde.

Le Théâtre de la Concorde poursuit son engagement à rendre accessible à tous des sujets essentiels à la compréhension de notre société. À travers une nouvelle série de rencontres sous forme de conférence inversée, le public est invité à explorer les fondements et les enjeux des démocraties contemporaines, dans un esprit d’échange et de réflexion collective. Une démarche populaire et engagée, fidèle à l’ADN du théâtre.

Du mercredi 24 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

