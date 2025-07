Cycle musical de Paul Serri Théâtre de la Concorde Paris

Loin des clichés poussiéreux et des salons feutrés, ce cycle imaginé par le violoniste Paul Serri propose une plongée vivante, sensorielle et accessible dans le grand répertoire. Chaque œuvre est abordée comme un récit émotionnel, une traversée intime à partager.

Deux formats se répondent : des sessions pédagogiques gratuites, qui mêlent éclairages historiques, écoute guidée et clés d’interprétation ; et de grands concerts immersifs, portés par des solistes passionnés et des ensembles de renom comme le Katok Ensemble.

De Beethoven à Chostakovitch, de Brahms à Bach, en passant par des dialogues inattendus entre la musique savante et les sons de l’exil, cette programmation conjugue exigence artistique et ouverture.

Un cycle pour apprendre, ressentir, vibrer — que l’on soit néophyte curieux ou mélomane convaincu.

Parce que la musique classique ne se comprend pas seulement : elle se vit.

Et si la musique classique devenait l’affaire de toutes et tous ?

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris