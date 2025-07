Le bal littéraire Théâtre de la Concorde Paris

Le bal littéraire Théâtre de la Concorde Paris samedi 27 septembre 2025.

Avec le Bal Littéraire, le Théâtre de la Concorde ouvre ses portes à une performance collective, spontanée, joyeuse et effervescente. Une soirée où la littérature descend de scène pour rejoindre la piste, où des auteurs écrivent sous vos yeux une fiction commune, et où chaque lecture est suivie d’un moment dansé sur des tubes choisis avec soin.

Une soirée unique, à chaque fois

Inventé par Fabrice Melquiot, le Bal Littéraire réunit 3 à 5 auteurs qui se retrouvent la veille pour écrire une fiction originale et éphémère, inspirée du lieu, de l’actualité, de leurs sensibilités croisées. Pendant le Bal, ils lisent à tour de rôle les épisodes de leur récit, entrecoupés de musiques qui donnent à danser. Le public est invité à écouter, puis à se lever. Littérature et fête s’enlacent, dans un même mouvement de partage, de jeu et de pensée légère ou grave.

Une ambiance cabaret, un air de liberté

Le Bal Littéraire est aussi une scénographie : une piste de danse bordée de chaises, un bar qui reste ouvert pendant les musiques, des auteurs debout, guitare parfois à la main, pupitres prêts.

Un théâtre transfiguré en lieu de vie. Un temps suspendu entre la poésie et le collectif.

Parce que l’écriture est une fête. Parce qu’un théâtre peut être aussi un dancefloor. Parce que les mots s’écrivent parfois mieux quand ils se frottent à la musique, au public, à l’instant.

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T19:00:00+02:00_2025-09-27T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris