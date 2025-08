« Vivre à tout prix » : octobre au Théâtre de la Concorde, entre luttes et création Théâtre de la Concorde Paris

« Vivre à tout prix » : octobre au Théâtre de la Concorde, entre luttes et création Théâtre de la Concorde Paris mercredi 1 octobre 2025.

Vivre à tout prix

Malgré la maladie, la guerre, les violences patriarcales, les régimes autoritaires, les drames intimes ou collectifs… il y a une force qui persiste : celle de l’élan vital, de la parole qu’on arrache au silence, du corps qu’on remet debout, du souffle qu’on reprend, coûte que coûte.

« Vivre à tout prix » n’est pas un cri vide, encore moins un slogan. C’est une réponse à l’époque. Une époque traversée par des bouleversements écologiques, sociaux et politiques. Une époque où les droits reculent dans certaines parties du monde, où l’on tente de bâillonner les voix dissidentes, de rendre invisibles les marges, les minorités, les vulnérables. C’est aussi une époque où, paradoxalement, les récits de résilience, d’émancipation, de luttes intimes et collectives se multiplient. Ils sont portés par une jeunesse révoltée, des artistes engagés, des femmes, des survivants, des exilés qui refusent de se laisser assigner au silence ou à la peur.

Cette programmation d’octobre est dédiée à ces existences que l’on ne veut plus taire. À celles et ceux qui rappellent que vivre peut être un acte politique. Une affirmation de soi dans un monde qui, trop souvent, nie des vies entières.

À travers nos spectacles, nos rencontres et nos prises de parole, le Théâtre de la Concorde souhaite faire résonner ce besoin impérieux : celui de vivre, à tout prix.

Créer malgré la guerre

Le Théâtre de la Concorde propose d’entamer le mois consacré à la lutte pour la vie grâce à deux spectacles qui mettent les pieds dans le plat, en choisissant comme sujet celui dont il ne faut surtout pas parler : le conflit au Proche-Orient. Avec justesse, recul, poésie, et surtout, en laissant un espace de réflexion et d’expression aux spectateurs.

Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre nous plonge dans le regard déchiré de deux créateurs israéliens confrontés à l’impensable. Hannan Ishay et Ido Shaked nous livrent un récit catastrophé et désabusé, né de cette réalité qui a dépassé toute fiction le 7 octobre 2023. Comment continuer à créer quand le monde s’effondre ? Comment témoigner sans trahir ? À partir de 14 ans. Du 1er au 4 octobre. 15 euros.

Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense prolonge cette réflexion par l’intime. Ido Shaked met en scène le parcours d’une jeune femme, magnifiquement interprétée par Lauren Houda Hussein, qui découvre Beyrouth à la veille de la guerre. Entre traumatismes familiaux et fractures politiques, cette histoire personnelle résonne comme un écho universel. À partir de 14 ans. Du 7 au 11 octobre. 15 euros.

Les voix de la résistance

Vivre à tout prix, c’est aussi refuser que certaines paroles soient confisquées. Nous recevrons Albie Sachs, avocat nommé juge à la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud par Nelson Mandela, qui témoignera de son emprisonnement en 1963 et de son engagement contre l’apartheid. Quelques jours avant la panthéonisation de Robert Badinter, cette rencontre exceptionnelle nous rappelle que la justice n’est jamais acquise. Le 8 octobre à 19h30. GRATUIT

La grande soirée de remise des prix MeTooMedia célèbrera celles et ceux dont le travail contribue à une meilleure compréhension des violences sexistes et sexuelles. Parce que vivre à tout prix, c’est créer les conditions d’une parole libératrice pour les femmes victimes de violences. Le 9 octobre à 19h. GRATUIT

Holopherne doit mourir, le Procès fictif d’une histoire mondiale du patriarcat transformera notre théâtre en cour d’assises. Au banc des accusés : le patriarcat en bande organisée, incarné par Holopherne, cette figure mythologique qui cristallise des siècles d’oppression. Une justice poétique et implacable, rendue par et pour les femmes. Le 11 octobre à 18h. GRATUIT

Et si on réinventait la démocratie… ensemble ? Nos Assemblées transforme le public en assemblée délibérante, explorant nos capacités collectives à faire société. Une expérience politique vivante qui interroge : comment faire assemblée aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous rassemble vraiment ? Du 3 au 10 octobre à 19h30. 8 euros.

Les blessures qui parlent

Vivre à tout prix, c’est aussi donner voix à ce qui se tait. La photographe Claire Delfino nous présentera son travail sur les jeunes souffrant de maladie mentale avec sa série Archipel du Soin. Parce que la pédopsychiatrie reste un parent pauvre de la médecine, et que notre représentation de la maladie mentale doit évoluer. Le 7 octobre à 19h30. GRATUIT

Tu seras un homme papa nous confrontera à l’indicible : le deuil périnatal. Gaël Leiblang raconte les 13 jours que son fils Roman a passés sur terre, dans un texte à la fois physique et pudique. Une traversée bouleversante suivie d’échanges avec des partenaires médicaux et associatifs. Les 17 et 18 octobre. 20 euros.

Femme non rééducable rendra hommage à Anna Politkovskaïa, journaliste russe assassinée en 2006 après avoir couvert la guerre de Tchétchénie. Un témoignage nécessaire alors que Poutine sévit encore et que la guerre en Ukraine fait rage. Du 18 au 25 octobre. 15 euros.

Les voix de l’exil

Au bout de ma langue انا لا اشتكي nous emmènera dans l’univers de Taym, neuf ans, arrivé en France avec une langue dans la tête et une autre dans l’oreille. Le récit d’un déracinement qui devient tissage, entre mémoire et transmission, entre passé et avenir. Du 21 au 25 octobre. 15 euros.

Les Nuits de la Colère d’Armand Salacrou clôturera ce mois intense. Un règlement de compte poétique et métaphysique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, porté par quinze comédiens venus de tous horizons dans une création de la compagnie Calvero. Du 28 au 31 octobre. 10 euros.

Tout au long du mois, nous proposons également des rencontres, des débats, des moments de partage:

• Travailler demain avec Muriel Pénicaud et Philippe Martinez questionnera l’avenir du travail. Le 4 octobre à 19h30. GRATUIT



• La Contrebande de Fabrice Melquiot donnera la parole à dix femmes dans un concert-lecture. Le 15 octobre. 25 euros.

Parce que vivre à tout prix, ce n’est pas seulement survivre. C’est affirmer que chaque existence mérite d’être vécue, racontée, défendue. C’est refuser que la violence, la maladie, l’oppression aient le dernier mot. C’est faire du théâtre un espace de liberté, de dignité, de renaissance.

Également à l’affiche en octobre

La place des animaux dans nos familles – La domestication en question(s) : à l’occasion de l’ouverture de la Maison de l’Animal à Paris, le Théâtre de la Concorde propose un cycle de trois rendez-vous pour interroger l’éthique de nos liens avec les autres animaux. Conférences, fictions et débats viendront explorer la place qu’ils occupent dans nos loisirs, nos foyers, et nos sociétés. Le 1er octobre à 19h30. GRATUIT

Nuit du droit, concours d’éloquence : à l’occasion de la Nuit du Droit, le Théâtre de la Concorde accueille un grand concours d’éloquence sur le thème de la fête, organisé avec la Ville de Paris et plusieurs facultés du Grand Paris. Un moment où la parole étudiante interroge, avec passion et humour, les liens entre droit, liberté et vivre-ensemble. Le 2 octobre à 18h. GRATUIT

25 ans de combat pour abolir la peine de mort : pour ses 25 ans, l’association Ensemble Contre la Peine de Mort investit le Théâtre de la Concorde et rend hommage à son parrain, Robert Badinter, quelques jours avant son entrée au Panthéon. Une soirée de lectures, de musique et de transmission pour faire résonner le combat abolitionniste au cœur du cycle « Vivre à tout prix ». Le 3 octobre à 19h. GRATUIT

Mauvaise pichenette ! : Entre lecture immersive et théâtre engagé, cette création donne voix aux jeunes pour interroger les replis identitaires qui traversent nos territoires. Un huis clos tendu et nécessaire, où les mots deviennent des armes face à la peur et à la haine. Du 14 au 18 octobre. À partir de 14 ans. 8 euros.

Sur-vivre : Pendant deux jours, le Théâtre de la Concorde ouvre un espace rare de parole autour du deuil périnatal, mêlant témoignages, fictions et éclairages scientifiques. Un temps sensible et nécessaire pour donner voix à ce qui reste trop souvent tu. Projection des 4 épisodes de la série de la réalisatrice et scénariste Baya Kasmi adaptée du roman de Véronique Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus beau sous la pluie Discussion autour de la question suivante : Comment le bébé perdu est reconnu comme un être : reconnaître l’être humain dans le bébé et autoriser son deuil. Avec Pauline Lavaud, Clémentine Goldszal, Baya Kasmi et la présence d’un professionnel de psychiatrie néonatale. Le 18 octobre à 19h. GRATUIT

Cycle musical de Paul Serri : Ce cycle repense la musique classique comme une expérience vivante, sensible et accessible à tous, mêlant concerts pédagogiques et grandes œuvres interprétées avec intensité. Portée par Paul Serri, cette programmation associe récit, écoute et émotion, pour redonner corps aux chefs-d’œuvre du répertoire. Le 25 octobre à 17h. GRATUIT

Chorale pop participative : Venez chanter ensemble, sans pression ni exigences, juste pour le plaisir du partage et de la fête ! Une chorale pop participative ouverte à tous, animée avec énergie et bonne humeur, pour remplir la grande salle de joie et de décibels. Le 29 octobre à 20h. GRATUIT

La démocratie pour tous : Ce cycle de conférences inversées invite à explorer les enjeux et défis de nos démocraties contemporaines, en mêlant exposés courts et échanges participatifs. Pensé comme un espace de réflexion collective, il propose des clés pour comprendre et questionner la démocratie face aux crises actuelles, notamment à travers le prisme des réseaux sociaux et de leur influence. Le 30 octobre à 19h. GRATUIT

En octobre, le Théâtre de la Concorde vous invite à explorer sa programmation pensée comme un parcours autour de la thématique « vivre à tout prix » !

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris