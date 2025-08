La place des animaux dans nos familles : un cycle au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

La place des animaux dans nos familles : un cycle au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris mercredi 1 octobre 2025.

À l’occasion de l’ouverture à Paris de la Maison de l’Animal, le Théâtre de la Concorde accueille un cycle de trois événements dédiés à l’éthique des relations entre les humains et les autres animaux :

3 juin : L’animal peut-il encore nous divertir ?

L’animal peut-il encore nous divertir ? 1er octobre : La place des animaux dans nos familles – La domestication en question(s)

La place des animaux dans nos familles – La domestication en question(s) 28 novembre : Procès fictif des droits des animaux

Dans cette seconde conférence, nous explorerons le cas des animaux de compagnie. La France compte aujourd’hui davantage d’animaux dits « de compagnie » que d’êtres humains. Apparu il y a plus de 15 000 ans, le phénomène de domestication n’est pas un fait neuf de l’histoire de l’humanité. Mais jamais ce phénomène n’avait connu une telle ampleur ni un tel enracinement dans notre quotidien. En quelques décennies à peine, les animaux dits « de compagnie » ont pris une place inédite au sein des foyers, bouleversant nos rapports à l’animal, à la famille, et parfois même à nous-mêmes.

Comment expliquer cette révolution ? La domestication et son évolution actuelle sont-elles souhaitables ? Pourquoi une majorité de Français choisit-elle aujourd’hui de vivre aux côtés d’un chien, d’un chat, d’un lapin ? Ce phénomène culturel est-il propre aux sociétés occidentales ? Autant de questions que cette conférence se propose d’explorer, à la croisée de la sociologie, de l’histoire et de l’anthropologie.

Première partie avec Laëtitia Demay, Historienne-archéozoologue spécialiste de l’histoire des relations humains-animaux et Sarah Jeannin, psychologue clinicienne et docteure en éthologie.

Deuxième partie avec Hélène Gateau, Chroniqueuse vétérinaire, autrice de Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien et pas un enfant.

La conférence sera animée par Lorenza Richard, Rédactrice de la semaine vétérinaire et vice-Présidente du CNPA (Conseil National de la Protection Animale).

La France compte aujourd’hui plus d’animaux de compagnie que d’êtres humains. À l’occasion d’une conférence mêlant histoire, éthologie et sociologie, le Théâtre de la Concorde interroge les origines, les enjeux et les paradoxes de ce lien intime et massif qui unit désormais les humains à leurs compagnons domestiques.

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris