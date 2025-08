Nos assemblées : réinventer la démocratie, ensemble Théâtre de la Concorde Paris

Nos assemblées : réinventer la démocratie, ensemble Théâtre de la Concorde Paris vendredi 3 octobre 2025.

Et si on réinventait la démocratie… ensemble ? En transformant le public en assemblée délibérante, ce spectacle ludique et participatif explore nos capacités collectives à faire société. Une expérience politique vivante, en écho à la mission du Théâtre de la Concorde : faire du plateau un lieu d’exercice du débat démocratique. Quelle tête aurait-elle, l’assemblée de demain ?

Nos Assemblées prend appui sur les initiatives citoyennes qui agitent la société, les expériences de démocratie directe et l’histoire inventive des organisations humaines pour proposer avec humour et gourmandise au public de se prendre au jeu : saurons-nous constituer un groupe capable de prendre des décisions collectives ? Comment faire assemblée aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous rassemble ? Nos Assemblées naît du sentiment d’impuissance politique qui nous traverse ces dernières années, encore ravivé par le contexte et l’agitation institutionnelle inédite que nous vivons. Défiance et désintérêt pour la chose politique semblent grandir autour de nous, tandis que les logiques individualistes des modes de vie et de pensée gagnent du terrain.

Et si le théâtre devenait le terrain d’une démocratie à imaginer ensemble ? Du 3 au 10 octobre, Nos Assemblées investit le Théâtre de la Concorde pour faire du public une véritable assemblée délibérante, explorant avec légèreté et lucidité nos façons de faire société dans un monde en quête de sens collectif.

Du vendredi 03 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

8 euros.

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris