Travailler demain avec Muriel Pénicaud et Philippe Martinez Théâtre de la Concorde Paris

Travailler demain avec Muriel Pénicaud et Philippe Martinez Théâtre de la Concorde Paris samedi 4 octobre 2025.

Une rencontre organisée à l’initiative de Philippe Martinez, membre du Comité d’orientation du Théâtre de la Concorde, suite à la publication de l’ouvrage collectif Travailler Demain aux éditions Glénat.

L’intelligence artificielle va-t-elle vraiment tout révolutionner ? Pourquoi l’égalité femmes / hommes est-elle cruciale dans les entreprises ? Comment concilier productivité, transition écologique et responsabilité sociale ? Quelle place pour les syndicats dans ce grand bouleversement ? Comment répondre aux nouvelles attentes des jeunes et des salariés ? Et comment mieux les former, alors que la population vieillit, que la main d’œuvre se raréfie et que les compétences évoluent rapidement ?

Voici quelques-unes des nombreuses questions débattues dans le livre Travailler Demain , à travers le regard de 13 actrices et acteurs du monde du travail qui partagent leurs visions et leurs engagements. Véritable documentaire-fiction aussi sérieux qu’amusant, Travailler Demain est porté par Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, et le journaliste Mathieu Charrier. Ce roman graphique ambitieux dresse le portrait d’un monde en devenir et offre des pistes de réflexion pour tâcher de répondre ensemble à la question que tout le monde se pose : à quoi va ressembler le travail de demain ?

Ce sont ces questions qui seront débattues avec vous lors de cette rencontre.

Les intervenants :

Muriel Pénicaud , ancienne ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (2017-2020)

, ancienne ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (2017-2020) Philippe Martinez, syndicaliste, ancien secrétaire général de la CGT, membre du Comité d’orientation du Théâtre de la Concorde

Le 4 octobre au Théâtre de la Concorde, une rencontre inédite réunira Muriel Pénicaud et Philippe Martinez autour de l’ouvrage collectif Travailler Demain. À l’heure des bouleversements écologiques, technologiques et sociaux, cette soirée ouverte à toutes et tous propose de réfléchir ensemble à l’avenir du travail.

Le samedi 04 octobre 2025

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-10-04T00:00:00+02:00_2025-10-04T23:59:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris