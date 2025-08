Rencontre au Théâtre de la Concorde : plongée dans une pédopsychiatrie en crise Théâtre de la Concorde Paris

Parent pauvre de la médecine, la pédopsychiatrie demeure une réalité ignorée. Une représentation obsolète de la maladie mentale et du soin psychique continue d’habiter notre imaginaire collectif (« folie », « asile », etc.). Or, l’Organisation Mondiale de la Santé préconise le soin ambulatoire avec des unités d’accueil qui accompagnent l’enfant dans son environnement. Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile Roger Prévot se compose de 10 centres et unités de soins qui accueillent nourrissons, enfants et adolescents issus de cinq communes des Hauts- de-Seine. Ces jeunes patients, confrontés à des maux et troubles de plus en plus complexes dans une société en crise, attendent en moyenne 18 mois pour une première consultation, marquant le début de leur parcours thérapeutique. Dans ce territoire, la demande de prise en charge augmente alors que la diminution des moyens aggrave la précarité du travail des soignants comme la situation des patients.

C’est parce que la photographe Claire Delfino choisit de proposer une autre représentation du soin psychique, où l’humain est placé avant sa maladie, que nous avons eu envie de l’inviter à venir débattre avec nous de son travail dans le cadre de la thématique mensuelle d’octobre au Théâtre de la Concorde consacrée à « vivre à tout prix ».

Rencontre au Théâtre de la Concorde avec la photographe Claire Delfino, autour de sa série documentaire « Archipel du Soin », en présence de soignants, d’artistes et de parents de jeunes souffrants.

Le mardi 07 octobre 2025

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris