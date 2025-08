Femme non-réeducable : hommage à Anna Politkovskaïa Théâtre de la Concorde Paris

Femme non-réeducable : hommage à Anna Politkovskaïa Théâtre de la Concorde Paris mardi 14 octobre 2025.

La vérité comme arme, la presse comme cible.

Le destin d’Anna Politkovskaïa, journaliste russe assassinée pour avoir dénoncé la guerre en Tchétchénie, éclaire aujourd’hui les enjeux de la liberté d’expression face à la censure et à la répression.

En portant ce seul-en-scène, le Théâtre de la Concorde réaffirme son engagement pour un théâtre engagé, espace de mémoire et de vigilance démocratique. Cette histoire intense résonne avec force dans le contexte actuel et incarne leur volonté de défendre la liberté de la presse, pilier fondamental de toute démocratie.

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie. Elle enquête, dénonce les atrocités commises et expose les mensonges du gouvernement. Militante des droits de l’homme, elle dérange et vit sous la menace constante. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Le destin hors du commun de cette journaliste nous rappelle que la liberté de la presse est un des piliers de toute démocratie.

Lumières : François Leneveu

Costumes : Julia Allègre

Musique et son : 6oyave

Création décor et assistanat : Stéphane Duclot

Affiche : Mathieu Persan

Avec Pierre Berçot et Caroline Rochefort

La pièce Femme non rééducable de Stefano Massini (traduction de Pietro Pizzuti) est publiée et représentée par l’ARCHE – Éditeur et Agence théâtrale

Du mardi 14 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

payant

De 8 à 15 euros.

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris