Deux jours pour parler du deuil périnatal au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Deux jours pour parler du deuil périnatal au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris vendredi 17 octobre 2025.

En France, on compte chaque année environ 6 000 décès de bébés survenus en cours de grossesse, après cinq mois. En y ajoutant les interruptions médicales de grossesse, ce chiffre atteint près de 10 000 pertes périnatales par an. C’est présent et ce sujet fait peur. Il existe, de manière plus large, une invisibilisation des nouveaux-nés, comme s’ils n’étaient pas encore tout à fait des êtres à part entière… La fiction permet d’en parler. Et c’est sous cet angle que nous avons choisi d’aborder le sujet en invitant des artistes et des spécialistes pour l’illustrer grâce à des données scientifiques.

Deux jours de témoignages et de discussions avec des spécialistes, des journalistes, une réalisatrice, mais également des témoins qui ont eu le courage de déposer ce drame et de le transformer en une forme suffisamment forte pour devenir artistique.

Pauline Lavaud, autrice de 9 mois, 9 jours

Baya Kasmi, qui a adapté Le parfum du bonheur est plus beau sous la pluie,de Véronique Grimaldi en série télévisée

Gaël Leiblang, auteur, metteur en scène et comédien de Tu seras un homme papa

Clémentine Goldszal, autrice de Premiers cris

Ainsi que médecins et chercheurs, qui seront là pour étayer de manière scientifique ce vécu indicible – ou presque !

VENDREDI 17 OCTOBRE :

20h : Spectacle de Gaël Leiblang : Tu seras un homme papa , suivi d’une discussion avec Pauline Lavaud, Gaël Leiblang, Clémentine Goldszal autour de la vie et mort des nouveaux-nés avec la participation d’une professionnelle de la néonatalité. De 8 à 20 euros

SAMEDI 18 OCTOBRE :

Après-midi de 14h à 19h:

Projection des 4 épisodes de la série de la réalisatrice et scénariste Baya Kasmi adaptée du roman de Véronique Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. GRATUIT

Discussion autour de la question suivante : Comment le bébé perdu est reconnu comme un être : reconnaître l’être humain dans le bébé et autoriser son deuil. Avec Pauline Lavaud, Clémentine Goldszal, Baya Kasmi et la présence d’un professionnel de psychiatrie néonatale. GRATUIT

20h : Spectacle Tu seras un homme papa de Gaël Leiblang. De 8 à 20 euros

Les 17 et 18 octobre 2025, le Théâtre de la Concorde abordera le sujet sensible du deuil périnatal à travers des rencontres, et des spectacles. Deux jours pour entendre, grâce à des travaux d’enquête et d’écriture, ce sujet qui frappe tant de familles, et qui n’est pourtant quasiment jamais évoqué ou si mal.

Du vendredi 17 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris