Paris célèbre les 10 ans de l’Accord de Paris avec une édition spéciale de « Live Magazine » au Théâtre de la Concorde – Théâtre de la Concorde Paris 22 juin 2025

Live Magazine propose depuis dix ans un format innovant de « magazine

vivant », dans lequel des journalistes, photographes et artistes se succèdent

sur scène pour raconter – en mots, en sons, en images – des histoires vraies et

enquêtées : 172 spectacles créés à ce jour, tous uniques et éphémères et

accompagnés de musique live. Ils ont été réalisés en partenariat avec de grands

titres de presse (Le Monde, le Financial Times, Le Temps), des festivals

culturels (Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, Festival de

la BD d’Angoulême), des municipalités (Ville de Lyon, Ville de Strasbourg), des

organismes publics et des ONG (réseau des Instituts Français, Agence Française

de Développement, Amnesty International) ou de manière indépendante, joués à

guichets fermés et salués par la presse.

Cette édition pour les 10 ans de l’Accord de Paris va vous surprendre, mais aussi vous informer et vous émouvoir autour des enjeux climatiques, sociaux et

politiques de notre temps.

Théâtre de la Concorde : votre programme vous attend ; Crédits : Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Le programme

Six temps forts viendront ponctuer la soirée pour évoquer avec des journalistes, des photographes, des reporters et des photographes reconnus, tous les enjeux environnementaux, au cœur de l’actualité. Objectif : nous faire réfléchir sur notre impact au quotidien à travers notre façon de consommer, de se déplacer et de vivre.

Le dimanche 22 juin 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-22T20:00:00+02:00

2025-06-22T18:00:00+02:00_2025-06-22T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T22:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris

A l’occasion des 10 ans de l’Accord de Paris, le Théâtre de la Concorde accueillera une édition spéciale de « Live Magazine ». Une soirée riche en découvertes, à ne pas manquer !