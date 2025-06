ConvX : Une scène pour penser la démocratie autrement Théâtre de la Concorde Paris 1 juillet 2025

CONVx, c’est 17 femmes qui prennent la parole pour partager leurs idées et leurs visions en matière d’engagement citoyen et de démocratie alternative. Une performance vivante, pensée comme un espace de débat et de circulation des idées, où un panel d’experts et des membres du public viendront challenger, nourrir et faire résonner leurs propositions.

Ensemble, nous faisons bouger les lignes, dans une réflexion collective ouverte et stimulante.

Ce spectacle s’inscrit dans la continuité d’ateliers menés au théâtre avec l’association Maison de la Conversation, lauréate de la première édition de l’appel à projets associatifs « Ma citoyenneté, mes rêves et mes droits au Théâtre de la Concorde ».

Le mardi 01 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris

Lieu engagé pour une culture vivante, inclusive et accessible à toutes et tous, le Théâtre de la Concorde défend une vision politique de l’art : celle qui rassemble, interroge et libère les imaginaires. Chaque mois, une thématique guide sa programmation. En juin, « S’affranchir » invite à questionner les normes qui nous entravent, à réinventer les cadres, à oser d’autres possibles. C’est dans cet esprit qu’aura lieu au théâtre la performance CONVx, conçue comme un laboratoire d’idées citoyennes.