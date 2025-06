Écologie et démocratie : quelle voie pour demain ? Théâtre de la Concorde Paris 25 juin 2025

Écologie, démocratie, émancipation : penser autrement notre époque

Et si la crise écologique était bien plus qu’une affaire de climat ? Si elle révélait une faille profonde dans nos modes de vie, nos institutions, et jusqu’à nos imaginaires ? Aujourd’hui, l’urgence environnementale n’interpelle pas seulement nos politiques énergétiques ou agricoles. Elle bouscule notre manière d’habiter le monde, de faire société, de penser notre rapport aux autres – humains comme non-humains.

C’est à partir de cette conviction qu’une conversation exceptionnelle réunira la philosophe Corine Pelluchon et Elsa Boublil, directrice du Théâtre de la Concorde. Ensemble, elles interrogeront ce que l’écologie fait à nos subjectivités, comment elle devient une force politique, un levier de transformation démocratique, mais aussi un espace de résistance face à la montée des extrémismes.

Une écologie du lien, une politique de la fragilité

L’écologie est-elle compatible avec la démocratie, et comment pouvons-nous, ensemble, instaurer le bien commun dans un contexte d’incertitude et d’indétermination ? Comment répondre aux discours autoritaires qui exploitent nos peurs et instrumentalisent nos vulnérabilités ? Et quel rôle peuvent jouer la culture et le féminisme dans l’élaboration d’une société plus juste, plus lucide, plus vivante ?

Autant de questions brûlantes qui seront au cœur de cette rencontre. À travers une pensée exigeante mais accessible, Corine Pelluchon propose de réinventer nos institutions à partir de nos fragilités partagées, loin des logiques de domination.

Un temps de dialogue pour repenser notre avenir commun

La discussion sera suivie d’un échange avec le public, afin de prolonger collectivement la réflexion. Car face aux défis contemporains, penser ensemble devient un acte politique.

Corine Pelluchon est professeure de philosophie à l’Université Paris-Est Gustave Eiffel, spécialiste des questions éthiques, politiques et écologiques. Elle vient de publier La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin (Éditions Rivages, 2025), un essai majeur sur l’émancipation, la justice et le renouveau démocratique.

Rejoignez-nous pour cette soirée de pensée vivante, à la croisée de la philosophie, de l’écologie et de l’engagement !

Le mercredi 25 juin 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris

Dans le cadre de sa thématique mensuelle « S’affranchir », le Théâtre de la Concorde accueille une rencontre entre Corine Pelluchon et Elsa Boublil pour explorer comment l’écologie, en bouleversant nos repères, peut devenir un levier de libération individuelle et collective.