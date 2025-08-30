Théâtre de la Folzik La Sortie au Théâtre et autres Centre Historique Istres

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône

Le Théâtre de la Folzik met en scène une sélection de textes de l’humoriste Karl Valentin surnommé le Charlie Chaplin allemand .

Vous voulez connaître la raison pour laquelle le théâtre devrait être obligatoire pour tous ?

Vous désirez apprendre pourquoi un projecteur ne projecte plus ?

Vous êtes curieux de découvrir l’analyse critique qu’un ébéniste marchand de céréales a écrite à un directeur de théâtre ?

Vous cherchez souvent vos lunettes ?

Vous adorez le calcul mental ?

Vous détestez le théâtre ?

Alors, courez jeter un coup d’oeil à ce spectacle, il est pour vous.



Création 2024-2025 de l’atelier istréen du Théâtre de la Folzik.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme, les places sont limitées. .

English :

Théâtre de la Folzik stages a selection of texts by the humorist Karl Valentin, nicknamed « Germany’s Charlie Chaplin ».

German :

Das Théâtre de la Folzik inszeniert eine Auswahl von Texten des Humoristen Karl Valentin, der auch als « deutscher Charlie Chaplin » bezeichnet wird.

Italiano :

Il Théâtre de la Folzik mette in scena una selezione di testi del comico Karl Valentin, soprannominato « il Charlie Chaplin tedesco ».

Espanol :

El Théâtre de la Folzik pone en escena una selección de textos del cómico Karl Valentin, apodado « el Charlie Chaplin alemán ».

