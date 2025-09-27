Théâtre de la Grange ÇA PASSE Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange ÇA PASSE

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-09-27

Une comédie clownesque à ne pas manquer

Plongez dans un univers burlesque et poétique avec Ça passe ! , une représentation haute en couleur qui mêle rire et tendresse. Suivez Pierrot lunaire et Colombine portée par les nuages dans leur aventure hors du commun de l’amour à la parentalité, nos deux clowns n’ont jamais vraiment quitté le monde de l’enfance… et c’est ce qui fait toute la magie !

Entre situations absurdes, imaginations débordantes et gags irrésistibles, Ça passe ! embarque petits et grands dans un tourbillon de rires et d’étoiles dans les yeux. Un spectacle où les émotions se déchaînent, et où chacun retrouve un peu de l’enfant qu’il est encore.

GRATUIT .

