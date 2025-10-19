Théâtre de la grange Concert à cœur Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la grange Concert à cœur

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Quatre voix, une cause Clémentine, Alexandrine, Régis et Jean-Maurice vous invitent à un voyage musical au cœur de la chanson française à texte. Lors de ce concert exceptionnel, ils interpréteront 21 chansons, principalement du répertoire de Jean-Roger Caussimon, artiste sensible et engagé.

Au-delà de la musique, ce concert est un geste solidaire l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la lutte contre le cancer. Une soirée pour se laisser émouvoir, réfléchir et soutenir ensemble une cause qui nous touche tous. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

