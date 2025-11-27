Théâtre de la Grange Le radeau de la méduse

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Un seul en scène drôle et piquant qui dévoile, avec humour et esprit, les secrets du scandaleux chef-d’œuvre de Géricault.

Une conférencière pas comme les autres nous fait découvrir avec humour et légèreté les secrets du célèbre tableau de Géricault, qui fit grand bruit à son époque. Entre anecdotes et réflexions, ce spectacle mêle histoire, art et satire pour rendre accessible et vivant un moment clé de notre patrimoine.

Un seul en scène drôle et dynamique qui nous plonge dans le début du XIXᵉ siècle, entre scandales artistiques, politiques et sociaux. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

English : Théâtre de la Grange Le radeau de la méduse

German : Théâtre de la Grange Le radeau de la méduse

Italiano :

Espanol : Théâtre de la Grange Le radeau de la méduse

L’événement Théâtre de la Grange Le radeau de la méduse Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-07 par Brive Tourisme