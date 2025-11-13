Théatre de la Grange: Le Transformiste ou le comlexe de Camard Brive-la-Gaillarde

Théatre de la Grange: Le Transformiste ou le comlexe de Camard

12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-14

2025-11-13

Frédéric Camard se présente devant son médecin de famille. Il se plaint de douleurs intestinales. Mais le mal semble résister à tout traitement. Au fil des visites, le patient s’épanche, sur sa vie, son travail, sa famille, avant que son récit ne prenne une dimension inattendue… le duo nous embarque dans un puzzle qui prend des allures de polar décalé. Camard ôtera chacun de ses costumes pour nous ouvrir sa conscience. Étonnant transformiste, clown triste et Don Quichotte tout à la fois, un homme en quête de dignité…Mais qui est vraiment Frédéric Camard ?

TARIF PLEIN 11 €

TARIF RÉDUIT 7 €

Renseignements: 05 55 86 97 99 .

12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

