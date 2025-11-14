Théâtre de la Grange Le transformiste ou le complexe de Camard Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Le transformiste ou le complexe de Camard

12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Frédéric Camard consulte son médecin pour de vagues douleurs intestinales. Mais très vite, la plainte médicale devient prétexte à un flot de confidences. Travail, famille, souvenirs… Au fil des rendez-vous, le récit se dérègle, les rôles s’inversent, les masques tombent.

Dans ce tête-à-tête singulier, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur.

Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ? .

12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

