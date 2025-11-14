Théâtre de la Grange Le transformiste ou le complexe de Camard Brive-la-Gaillarde
12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Frédéric Camard consulte son médecin pour de vagues douleurs intestinales. Mais très vite, la plainte médicale devient prétexte à un flot de confidences. Travail, famille, souvenirs… Au fil des rendez-vous, le récit se dérègle, les rôles s’inversent, les masques tombent.
Dans ce tête-à-tête singulier, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur.
Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ? .
12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
