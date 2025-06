Théâtre de la Grange Les histoires Granouillesques – Brive-la-Gaillarde 27 juin 2025 21:00

Corrèze

Théâtre de la Grange Les histoires Granouillesques 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Cette saison, l’auteur Gilles Granouillet a dirigé un stage d’écriture au Théâtre de la Grange. C’était l’occasion de découvrir sa façon de travailler et ensuite de mieux accaparer quelque chose son œuvre pour la restituer sur le plateau. Quoi de mieux qu’une rencontre avec l’auteur des textes que nous devons défendre en spectacle ?

Gilles Granouillet, chroniqueur de l’intime, semble avoir fait de la perte sa thématique centrale.

Dans ce spectacle, on passe du rire à des choses plus graves, mais toujours avec un sens aigu pour les rapports humains. .

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

