Théâtre de la Grange L’ÉVEILLEUR D’AURORE Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange L’ÉVEILLEUR D’AURORE

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Chantecler, roi de la basse-cour, cherche à séduire une faisane. Pour ce faire, il lui dédie sa plus belle œuvre, l’apparition du soleil.

Dans ce solo inspiré de Chantecler d’Edmond Rostand, Marie Ragu incarne ce personnage passionné qui, chaque matin, combat l’obscurité pour faire surgir la lumière par son chant. Entre poésie, humour et émotion, le spectacle explore la force et la sensibilité d’un hymne à la nature et à la beauté du monde. Un moment délicat qui invite à s’émerveiller, à rêver et à partager la magie d’un chant qui réveille l’aube.

Réservation: 05 55 86 97 99 .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

