Théâtre de la Grange Nos Assemblées Brive-la-Gaillarde vendredi 28 novembre 2025.
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Élise Chatauret et Thomas Pondevie compagnie Babel
De quoi sont faites nos décisions collectives ? Nos Assemblées remet les pendules à l'heure de nos us et coutumes démocratiques. Un joyeux et passionnant spectacle participatif.
A 20h.
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
