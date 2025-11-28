Théâtre de la Grange Nos Assemblées Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Nos Assemblées

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Élise Chatauret et Thomas Pondevie compagnie Babel

De quoi sont faites nos décisions collectives ? Nos Assemblées remet les pendules à l’heure de nos us et coutumes démocratiques. Un joyeux et passionnant spectacle participatif.

A 20h. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

