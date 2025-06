Théâtre de la grange On a volé la lune – Brive-la-Gaillarde 20 juin 2025 21:00

Théâtre de la grange On a volé la lune 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dans le pays du grand ivrogne, on a volé la Mer.

Et plus de mer, plus de sel ! Le peuple gronde…

Un syndicaliste, Célestin Dubide, prend la direction du mouvement populaire chargé de la récupérer. Dans ce chaos politique, un garçon poète cherche désespérément un pays où il y aurait encore des fleurs afin de pouvoir sauver le monde et le cœur sec de celle qu’il aime.

L’auteur mêle avec jubilation la satire et l’absurde, pour traiter avec dérision les jeux de pouvoir et l’évolution de nos sociétés qui éloignent l’homme du bonheur. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

