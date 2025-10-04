Théâtre de la grange Paris mille vies Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la grange Paris mille vies Brive-la-Gaillarde samedi 4 octobre 2025.

Théâtre de la grange Paris mille vies

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Lecture théâtralisée

Guidé par une ombre errante, l’écrivain-narrateur déambule de nuit dans un Paris étrangement vide, se remémorant des scènes proches ou lointaines, des existences anonymes ou fameuses, des personnalités tutélaires (Villon, Hugo, Artaud…).

Mille vies l’ont précédé dans cette ville qui l’a vu naître […] Un récit sur la présence des absents, qui mêle l’autofiction au fantastique pour esquisser un art poétique. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

English : Théâtre de la grange Paris mille vies

German : Théâtre de la grange Paris mille vies

Italiano :

Espanol : Théâtre de la grange Paris mille vies

L’événement Théâtre de la grange Paris mille vies Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Brive Tourisme