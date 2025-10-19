Théâtre de la Grange Serial sauveur Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Serial sauveur

Dans l’EHPAD où elle vit, la crise bat son plein: le Covid frappe, le personnel manque, les soignants s’épuisent et les décès s’accumulent. Mais Françoise garde l’œil ouvert. Elle observe, questionne, relie les faits… et une idée folle germe dans son esprit: et si, derrière ces disparitions, se cachait un serial killer ?

À travers ce récit, Marine Moulinard, infirmière et comédienne, met en mots son expérience du milieu hospitalier. Avec justesse et une pointe d’humour, elle raconte le quotidien des soignants et des résidents, entre humanité, épuisement et absurdité.

Un spectacle qui questionne sans juger, qui fait sourire autant qu’il fait réfléchir. .

