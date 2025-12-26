Théâtre de la Grange Vous avez quel âge

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Une question que l’on ne posait pas… et que l’on pose aujourd’hui sans détour, même aux femmes. Une question en apparence anodine, mais qui touche à l’intime, ravive les doutes, et rappelle, mine de rien, le temps qui file.

C’est sur ce fil tendu entre légèreté et inquiétude que se joue ce spectacle. Avec humour, il aborde ce que cette question dit de nous, de notre rapport à l’âge, aux autres… et à nous-mêmes.

Un moment à la fois drôle et lucide, pour regarder le temps passer autrement — et peut-être, en rire un peu.

A 20h. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre de la Grange Vous avez quel âge

L’événement Théâtre de la Grange Vous avez quel âge Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-24 par Brive Tourisme