« Courgette » un spectacle touchant sur l’enfance, l’amitié et la résilience, où l’imagination permet de surmonter les épreuves. Un véritable coup de cœur ! ✨

Courgette Un Voyage Émouvant vers les Étoiles

Qu’ils sont rares, ces spectacles dont on ressort avec un sourire franc, mais aussi ému par une humanité débordante. Télérama

Sous son surnom de cucurbitacée, Courgette se nomme en réalité Icare. Un enfant solaire ☀️, malgré les nuages sombres qui s’accumulent sur sa jeune existence. Après un accident tragique, il se retrouve dans un foyer pour enfants où il fait la rencontre de Simon, Camille et Ahmed. Ensemble, au fil des jeux et des partages, ces gamins cabossés réapprennent à vivre, sous le regard plein de bienveillance du gendarme Raymond ‍♂️.

Cette adaptation du roman de Gilles Paris est portée par une mise en scène qui marie idéalement texte et musique , une scénographie subtile et le jeu sensible et énergique de ses interprètes. L’espace de la mémoire et celui du rêve s’entremêlent, offrant à Courgette la liberté de l’imaginaire. Au terme de ce spectacle brûlant d’émotion , Icare se rapproche des étoiles.

Un spectacle dont on ressort avec un sourire franc , ému par une humanité débordante.

Informations Pratiques

Titre du spectacle Courgette

Genre Théâtre

Public Tout public dès 10 ans ‍ ‍ ‍

Durée 1h30 ⏳

Date Vendredi 14 novembre

Heure 20h30

Lieu Salle Senghor

Tarif Tarif A

Autour du spectacle :

Samedi 15 novembre Diffusion du film d’animation « Ma vie de courgette » de Claude Barras aux Cinémas de Millau . .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

« Zucchini »: a touching show about childhood, friendship and resilience, where imagination is the key to overcoming hardship. A real heart-stopper!

German :

« Courgette »: ein berührendes Stück? über Kindheit, Freundschaft und Resilienz, in dem die Fantasie hilft, Prüfungen zu überwinden. Ein echter Herzensbrecher!

Italiano :

« Courgette »: uno spettacolo toccante sull’infanzia, l’amicizia e la resilienza, dove l’immaginazione è la chiave per superare le difficoltà. Un vero e proprio rubacuori!

Espanol :

« Calabacín »: un espectáculo conmovedor sobre la infancia, la amistad y la resiliencia, donde la imaginación es la clave para superar las dificultades. Un auténtico rompecorazones

