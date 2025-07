Théâtre de la Maison du Peuple Derrière le hublot se cache parfois du linge, Les Filles de Simone Millau

Théâtre de la Maison du Peuple Derrière le hublot se cache parfois du linge, Les Filles de Simone Millau vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Agrémentée par une scénographie pêchue et inventive (…), la pièce confirme le solide talent des Filles de Simone, qui savent éclairer à la loupe ce qui déraille, avec une délicieuse fantaisie et une précision redoutable.

La Terrasse

Derrière le hublot se cache parfois du linge

On aimerait s’aimer mieux, mais comment faire quand on cumule les mandats en couple hétérosexuel, cohabitant et parental, tout cela noyé dans les eaux troubles du patriarcat ? Les Filles de Simone ont invité un homme à disséquer avec elles ce petit système hétéronormé qui ne rime pas encore avec égalité. Entre scène de ménage, séquence romantique et tirade tragique, chacun.e joue son rôle comme dans la vie, (psych)analyse son rapport à l’amour miné par ses fantômes personnels et ses modèles culturels, de Cendrillon à Goldorak en passant par Simone de Beauvoir. De la tasse qui traîne à la libido morne plaine, des émotions mal partagées à la mauvaise foi bien distribuée, le trio se livre à une plongée pop-analytique dans l’espace inouï de

l’amour en ménage. Les saynètes enlevées se succèdent parodie de Feydeau, fausse émission de radio, séances de ;thérapie de couple… Un spectacle efficace et déjanté !

Création collective André Antébi, Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Oliveres Texte Tiphaine Gentilleau et l’équipe de création Avec André Antébi, Tiphaine Gentilleau, Capucine Lespinas Direction d’acteur.ices Claire Fretel Création lumières Mathieu Courtaillier Scénographie Émilie Roy Costumes Sarah Dupont Chorégraphie Jeanne Alechinsky Création sonore Lucie Cravero, Théo Tiersen Régie Mathieu Courtailler, Camille Faye

Tout public dès 15 ans 1h30

Vendredi 3 Octobre 21h

Salle Senghor

Tarif B .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

« Enhanced by a lively, inventive set design (…), the play confirms the solid talent of Les Filles de Simone, who know how to shine a magnifying glass on what goes wrong, with delightful whimsy and formidable precision. »

La Terrasse

German :

« Das Stück, das durch eine spritzige und einfallsreiche Szenographie (…) bereichert wird, bestätigt das solide Talent der Filles de Simone, die es verstehen, mit einer Lupe zu beleuchten, was entgleist, mit einer köstlichen Phantasie und einer furchterregenden Präzision. »

La Terrasse

Italiano :

« Impreziosita da una scenografia vivace e inventiva (…), la pièce conferma il solido talento di Les Filles de Simone, che sanno come far brillare una lente d’ingrandimento su ciò che va male, con un delizioso senso della fantasia e una spaventosa precisione »

La Terrasse

Espanol :

« Realzada por una escenografía viva e inventiva (…), la obra confirma el sólido talento de Les Filles de Simone, que saben poner la lupa sobre lo que va mal, con un delicioso sentido de la fantasía y una precisión aterradora »

La Terrasse

