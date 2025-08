Théâtre de la Maison du Peuple « Mentir lo Mínimo » de Cie Alta Gama Millau

Théâtre de la Maison du Peuple « Mentir lo Mínimo » de Cie Alta Gama Millau dimanche 9 novembre 2025.

Théâtre de la Maison du Peuple « Mentir lo Mínimo » de Cie Alta Gama

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif B

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Une œuvre brute et minimaliste qui questionne avec

humour le rapport que l’on entretient avec son corps (…),

servie par un très beau duo au vélo acrobatique.

L’été de Vaour

Mentir lo Mínimo

CIE ALTA GAMA

Une femme, souple et intrépide, un homme, massif et corpulent.

Tous deux défient, sur un vélo, les lois de l’équilibre pour mieux trouver le leur, être en harmonie avec leur corps.

Ils se révèlent en acrobates de la sensation pure.

Qui a dit que les monstres ne pouvaient pas voler ?

Intense de sincérité, leur duo interroge les notions de beauté et de différence, dans une chorégraphie de haut vol où le dénuement est à la source de l’émotion.

Mentir lo Mínimo transpose, sur scène, les principes de l’art minimaliste, qui invite à se concentrer sur l’essentiel et accorde une grande place au regard du spectateur.

Et c’est justement cela qui se joue l’acceptation progressive de soi et du regard de l’autre.

Dans ce ballet acrobatique empreint de poésie visuelle, émaillé de confidences et de chants, la femme et l’homme atteignent des sommets d’épure.

Ils se livrent à corps perdu, à corps retrouvé.

Spectacle présenté dans le cadre

d’une tournée du réseau Chainon

et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec les communes de Vezins-de-Lévézou, Saint-Jean-d’Alcapiès, Saint-Georges-de-Luzençon et le Syndicat mixte du Lévézou.

Infos spectacle

Cirque acrobatique

Tout public dès 8 ans

⏱ Durée 50 min

Vendredi 7 novembre 20h30 Vezins-de-Lévézou

Samedi 8 novembre 20h30 Saint-Jean-d’Alcapiès

Dimanche 9 novembre 17h Saint-Georges-de-Luzençon

Équipe artistique

Auteurs, artistes interprètes Amanda Delgado, Alejo Gamboa

Mise en scène Alejo Gamboa

Création lumière Cristina Eujén, Florian Lyonne

Musique Pere Vilaplana, Amanda Delgado

Régie technique Florian Lyonne ou Léo Sellez

Regard technique Frédéric Perrin

Costumière Pilar Aguilar

Traduction française Sophie Tuchscherer

Vidéo Julià Rocha Pujol, Loïc Nys

Autour du spectacle

Émission thématique

La place du sport dans les arts et les pratiques sportives adaptées aux corps différents sur les ondes de Radio Larzac. .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

« A raw, minimalist work that humorously questions

the relationship we have with our bodies (?),

served up by a beautiful duo on an acrobatic bicycle

Summer of Vaour

German :

« Ein rohes und minimalistisches Werk, das mit Humor die Frage stellt, wie man mit seinem Körper umgeht

mit Humor die Beziehung, die man zu seinem Körper unterhält (?),

ein sehr schönes Duo mit einem akrobatischen Fahrrad. »

Der Sommer von Vaour

Italiano :

« Un’opera cruda e minimalista che mette in discussione con umorismo il

rapporto che abbiamo con il nostro corpo (?),

servito da un bellissimo duo su una bicicletta acrobatica »

L’Età di Vaour

Espanol :

« Una obra cruda y minimalista que cuestiona con humor la

relación que tenemos con nuestros cuerpos (…),

servida por un bello dúo sobre una bicicleta acrobática »

L’été de Vaour

L’événement Théâtre de la Maison du Peuple « Mentir lo Mínimo » de Cie Alta Gama Millau a été mis à jour le 2025-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)