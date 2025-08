Théâtre de la Maison du Peuple « Sorcellerie pour deux pianos » de Blizzard Concept Millau

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

À vous donner des frissons. Radio Classique

Sorcellerie pour deux pianos

BLIZZARD CONCEPT

Attention, spectacle ensorcelant !

Les musiciennes y sont magiques et les magiciens y sont virtuoses.

Au gré de jeux d’ombres, une chouette se pose sur l’épaule d’une pianiste, un diable surgit d’un piano à queue puis se transforme en ange avant d’y retourner.

C’est de la sorcellerie ? Peut-être bel et bien !

Au même diapason, deux pianistes et deux magiciens distillent une ambiance mystérieuse.

Ils ravivent l’univers du sabbat et la figure de la sorcière, tels que les ont imaginés les artistes du XIXe et du début du XXe siècles.

Nuages de Claude Debussy,

Danse rituelle du feu de Manuel de Falla,

Barcarolle de Sergueï Rachmaninov,

L’Apprenti sorcier de Paul Dukas,

Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski

et deux pièces du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky

Autant de sortilèges musicaux qui, alliés aux jeux d’ombre, donnent à ce concert magique une vraie puissance d’envoûtement !

De et par Duo Jatekok, Philippe Beau, Antoine Terrieux

Interprétation musicale Naïri Badal, Adélaïde Panaget

Magie, ombres, conception visuelle Antoine Terrieux, Philippe Beau

Regard extérieur Marek Kastelnik

Création lumière Margot Falletty

Régie lumière Margot Falletty ou Marylou Bateau

Régie plateau Ayelen Cantini

‍ ‍ Autour du spectacle

18h30 Atelier parent-enfant

Création de marionnette en ombre par le café associatif Bar’Bouille.

Gratuit, sans réservation.

19h Petite restauration

Par l’association Myriade.

ℹ️ Infos pratiques

Vendredi 10 octobre

20h30

Salle Senghor

Tarif B .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

