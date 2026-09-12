THÉÂTRE DE LA MER — VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-PIERRE Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
THÉÂTRE DE LA MER — VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-PIERRE
Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Théâtre de la Mer — Fort Saint-Pierre — ouvre ses portes pour des visites guidées inédites les samedi et dimanche des JEP 2026.
RDV devant la grille.
Réservation obligatoire.
Le Théâtre de la Mer — Fort Saint-Pierre — ouvre ses portes pour des visites guidées inédites les samedi et dimanche des JEP 2026. RDV devant la grille. Réservation obligatoire. .
Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 86 84 04 04 contact@archipel-thau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre de la Mer—Fort Saint-Pierre—will open its doors for exclusive guided tours on Saturday and Sunday during the 2026 European Heritage Days.
Meet in front of the gate.
Reservations are required.
L’événement THÉÂTRE DE LA MER — VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-PIERRE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- CONCERT SÈTE ALL STARS Sète 12 septembre 2026
- EXPO VENTE ART Sète 18 septembre 2026
- MA VIE EN BLEU ! Sète 18 septembre 2026
- Visites guidées de la criée du port de Sète, Criée du Port de Sète, Sète 18 septembre 2026
- Théâtre de marionnette : Sortie de résidence « En-chaîne » à Sète le 18 septembre, Salle de la Passerelle, Sète 18 septembre 2026