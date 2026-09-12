Informations pratiques

Sète

THÉÂTRE DE LA MER — VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-PIERRE

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Théâtre de la Mer — Fort Saint-Pierre — ouvre ses portes pour des visites guidées inédites les samedi et dimanche des JEP 2026.

RDV devant la grille.

Réservation obligatoire.

Le Théâtre de la Mer — Fort Saint-Pierre — ouvre ses portes pour des visites guidées inédites les samedi et dimanche des JEP 2026. RDV devant la grille. Réservation obligatoire. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 86 84 04 04 contact@archipel-thau.com

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English :

The Théâtre de la Mer—Fort Saint-Pierre—will open its doors for exclusive guided tours on Saturday and Sunday during the 2026 European Heritage Days.

Meet in front of the gate.

Reservations are required.

L’événement THÉÂTRE DE LA MER — VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-PIERRE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau