Théâtre De la sexualité des orchidées Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre De la sexualité des orchidées

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-29 20:00:00

Sofia Teillet livre un spectacle drôle, érudit et décalé, où la science flirte avec l’absurde… et le sens de la vie.

Sofia Teillet, comédienne déguisée en maîtresse de conférence, disserte et digresse autour de la reproduction de l’orchidée comment le sexe masculin (le pollen) rencontre le sexe féminin (le pistil). Et contre toute attente, son analyse détaillée permet d’en savoir un peu plus sur tout un de tas de choses, comme la vanité du tyrannosaure, l’invention de la pétanque, le modèle amoureux de la baudroie abyssale, et le sens de la vie.

À partir de 12 ans Durée 1h15

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

