Théâtre De la soupe à la noce

Quincy-Landzécourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Théâtre en déambulation

Tout public.

Durée 3h (vin d’honneur inclus)

On vous invite à une vraie fête… ou, non, plutôt à une fausse noce. Mais avec un vrai vin d’honneur quand même. Suivi d’un beau bal. Pour dire vrai, on sait ce qui est prévu, mais on ne sait pas ce qui adviendra (un mariage quoi !).

Gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles (jauge 150 personnes).

Cet évènement vous est proposé dans le cadre de la saison Cultures & Patrimoines 2026 de la Communauté de Communes du Pays de Montmédy.Tout public

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Quincy-Landzécourt 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 89 31 42

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English :

Walking theater

All audiences.

Duration: 3h (including vin d?honneur)

We invite you to a real party… or rather, a fake wedding. But with a real vin d?honneur all the same. Followed by a beautiful ball. The truth is, we know what’s planned, but we don’t know what’s going to happen (just like a wedding!).

Free admission, subject to availability (capacity 150).

This event is part of the Cultures & Patrimoines 2026 season organized by the Communauté de Communes du Pays de Montmédy.

L’événement Théâtre De la soupe à la noce Quincy-Landzécourt a été mis à jour le 2026-03-26 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY