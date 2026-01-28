Théâtre de la Source Comédie burlesque

Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Ensemble Beania présente Clap ! Ça tourne , une comédie burlesque du Théâtre de La Source. Rires garantis avec cette comédie pétillante mêlant humour, situations loufoques et esprit burlesque, un spectacle tout public à ne pas manquer !

.

Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 49 50 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre de la Source Comédie burlesque

The Beania Ensemble presents ‘Clap! Ça tourne’ (Action!), a slapstick comedy by Théâtre de La Source. Laughter is guaranteed with this sparkling comedy combining humour, zany situations and slapstick humour. A show for all ages that is not to be missed!

L’événement Théâtre de la Source Comédie burlesque Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Sud Charente